I nomi in ballo per il prossimo attacco della Fiorentina sono Andrea Belotti, Krzysztof Piatek e Mario Mandzukic. L’attaccante del Torino è il primo della lista, il preferito di Commisso che lo vedrebbe bene in viola, visto che Chiesa è destinato a lasciare Firenze. Il “Gallo” però costa molto caro. Piatek? Può arrivare per 20 milioni. L’alternativa a parametro zero è Mario Mandzukic, ingaggio mostre ma lo sponsorizza Franck Ribery, suo ex compagno al Bayer. Lo scrive La Nazione.

