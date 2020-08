Per l’attacco alla Fiorentina piace Andrea Belotti ma per lui Cairo farà carte false per trattenerlo. Occhio però a qualche sorpresa a livello societario. Mario Mandzukic? L’ex Juventus si è svincolato ed è in attesa della giusta proposta. Ci provano Fiorentina e Inter. Lo riporta La Nazione.

NAZIONE, PEZZELLA E MILENKOVIC VIA? LA FIORENTINA VUOLE ALMENO 50 MILIONI. IZZO È UN OBIETTIVO CONCRETO