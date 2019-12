Secondo Tuttomercatoweb, il trasferimento di Mario Mandzukic all’Al Duhail sarebbe saltato per il momento. Nonostante tutto facesse presagire per la fumata bianca, che parlava di dettagli per la buona riuscita dell’affare, il giocatore nelle ultime ore avrebbe fatto marcia indietro e lasciando il Qatar per far ritorno in Italia. Alla base della momentanea rottura ci sarebbero disaccordi di natura economica sia sul contratto sia sul prezzo del cartellino.

Solo nei prossimi giorni si capirà se la decisione di Mandzukic sarà quella definitiva, o se vi saranno margini per ricomporre la distanza che si è creata proprio nel momento in cui tutto sembrava definito. A questo punto diversi club europei potrebbero tornare a bussare alla porta della Juventus per il centravanti croato.