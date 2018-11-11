Milan-Juve 0-1 all'intervallo. Mandzukic a segno, Higuain sbaglia dagli 11 metri.
Finisce 1-0 per la Juventus il primo parziale del big match della 12° giornata di Serie A. Ospiti che vanno subito in vantaggio con un bel colpo di testa di Mario Mandzukic su cross di Alex Sandro. Da...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 20:59
Finisce 1-0 per la Juventus il primo parziale del big match della 12° giornata di Serie A. Ospiti che vanno subito in vantaggio con un bel colpo di testa di Mario Mandzukic su cross di Alex Sandro. Da segnalare nel finale un calcio di rigore per il Milan assegnato grazie all'ausilio della Var che però l'ex Higuain non riesce a trasformare grazie ad una grande parata di Szczesny.