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Gattuso: "Schierare Kalinic alla Mandzukic? Non credo sia possibile, deve essere il nostro 9"

Gennaro Gattuso, neo tecnico del Milan, ha parlato anche dell'ex viola Nikola Kalinic, nel corso della conferenza di presentazione della gara contro il Benevento. "Kalinic alla Mandzukic? Non credo si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2017 18:20
Gattuso: "Schierare Kalinic alla Mandzukic? Non credo sia possibile, deve essere il nostro 9" - Kalinic
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Gennaro Gattuso, neo tecnico del Milan, ha parlato anche dell'ex viola Nikola Kalinic, nel corso della conferenza di presentazione della gara contro il Benevento. "Kalinic alla Mandzukic? Non credo sia possibile. Deve essere il nostro 9… Ho fatto qualche colloquio coi singoli, finirò il giro con calma", l'analisi tattica di "Ringhio".

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