Secondo quanto scrive Tuttosport, Cutrone e Ghezzal vorrebbero restare in viola per giocare ancora insieme ad un campione come Franck Ribery. Il francese può essere un jolly importante per portare Mario Mandzukic, ex Juve e suo compagno al Bayern a Firenze. Il croato si è svincolato pochi giorni fa. I contatti ci sono, proposto un biennale da 3 milioni più bonus, lo scambio tra i due amici c’è.