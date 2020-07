Secondo quanto scrive Tuttosport, oggi in edicola, il Milan sta seguendo con interesse Mario Mandzukic ed Oliver Giroud come alternative ad Ibrahimovic se lo svedese dovesse decidere di continuare la sua carriera altrove. L’attaccante croato, ex Juventus è anche un pallino della Fiorentina che dovrà quindi battere la concorrenza rossonera per portarlo a Firenze.