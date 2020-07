Nazione, Chiesa-Milenkovic in uscita. Vlahovic? Futuro in bilico. Mandzukic alla Fiorentina? No…

Una delle priorità dei viola ora sembra risolvere la questione Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. L’attaccante lascerà Firenze, si cerca però la giusta contropartita, il secondo quasi certa anche la sua partenza. Vlahovic? In attacco è stato superato da Cutrone, la sua permanenza è in bilico. Ha Ramadani, lo stesso procuratore del difensore serbo. Mandzukic in viola? No, il suo futuro sembra lontano da Firenze. Lo scrive La Nazione.