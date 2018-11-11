Milan-Juventus: 0-2 il finale. Higuain da incubo, prima sbaglia un rigore, poi si fa espellere.

La Juventus vince ancora e si riporta a 6 punti di vantaggio sul Napoli. Nel posticipo i bianconeri espugnano San Siro battendo per 2-0 il Milan di Gattuso in una gara che non ha mai avuto esito incer...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2018 22:09

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