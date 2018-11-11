Milan-Juventus: 0-2 il finale. Higuain da incubo, prima sbaglia un rigore, poi si fa espellere.
La Juventus vince ancora e si riporta a 6 punti di vantaggio sul Napoli. Nel posticipo i bianconeri espugnano San Siro battendo per 2-0 il Milan di Gattuso in una gara che non ha mai avuto esito incer...
La Juventus vince ancora e si riporta a 6 punti di vantaggio sul Napoli. Nel posticipo i bianconeri espugnano San Siro battendo per 2-0 il Milan di Gattuso in una gara che non ha mai avuto esito incerto. La sblocca Mario Mandzukic dopo appena 8 minuti con un colpo di testa su cross di Alex Sandro. Nel finale di primo tempo Higuain si fa parare un rigore da Szczesny che devia il pallone sul palo. Nel secondo parziale gli ospiti controllano la gara senza subire occasioni e nel finale il solito Ronaldo da pochi passi chiude il match. Da segnalare sempre nel finale l'espulsione di un nervosissimo Higuain, che dopo essere stato ammonito per fallo di gioco viene espulso per proteste.