Secondo quanto scrive Tuttosport, Mario Mandzukic, potrebbe risolvere il problema del nuovo numero 9 della Juventus. Nessun ritorno o avventura bis. Ma un assist dei suoi, visto che Super Mario è sempre stato un attaccante generoso. Già, perché tra i bianconeri e Edin Dzeko, promesso sposo juventino, c’è ormai più solo la ricerca del sostituto del bosniaco da parte della Roma. E ai giallorossi, in alternativa al dubbioso Milik (il polacco valuta di trasferirsi a parametro zero nel 2021), è stato proposto Mandzukic. Stessa età di Dzeko (34 anni), curriculum altrettanto importante (il croato ha vinto tutto tra Bayern, Atletico e Juventus) e una gran voglia di ripartire al top dopo l’addio bianconero e la fugace avventura in Qatar.

Tutti aspetti positivi che si sommano a un dettaglio molto più che intrigante: l’ex Bayern è svincolato e quindi la Roma potrebbe ingaggiarlo gratis. Senza contare che a livello di stipendio, stando alla richieste fatte dall’entourage di Mandzukic in queste settimane ai vari club (Fiorentina, Parma…), il guerriero croato costerebbe meno degli attuali 7 milioni netti percepiti da Dzeko. Probabilmente Super Mario si accontenterebbe di 4 milioni più bonus, in linea con quanto proposto dai giallorossi a Milik, e accetterebbe un contratto molto più corto (biennale) di quello messo sul piatto al polacco. Mandzukic ha anche altre offerte (c’è la Fiorentina dell’amico Ribery in pressing) e la Roma ha anche altre idee (Milik in primis, ma anche Piatek, su cui c’è pure la Fiorentina), ma secondo i ben informati la pista va monitorata per una ragione molto semplice. Il croato e i giallorossi potrebbero farsi un piacere a vicenda.

La Roma restituirebbe a Mario un ruolo da protagonista nel calcio che conta – e per un agonista come lui è una attrazione importante – e Mandzukic permetterebbe alla nuova proprietà giallorossa di sostituire Dzeko con un con coetaneo di nome e spessore internazionale.

