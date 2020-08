Thiago Silva: “Non è vero che ho firmato con la Fiorentina. Devo ancora decidere”

Thiago Silva chiude l’esperienza al PSG con un ko in finale Champions ed esprime tutta la sua delusione a Sky. “Se dico che non mi dispiace andar via così… Era il mio sogno, quello della squadra, soprattutto in questo anno importante per il club. Volevo far di tutto per vincere questa Coppa, per entrare in un modo diverso nella storia. La delusione è grande ma dobbiamo andare avanti: sono stati due mesi molto difficili, ho pensato spesso all’ultima partita. Atalanta, Lipsia, oggi… Ci ho pensato troppo a questa Coppa, a uscire vincendo. Però ho dato tutto per questa squadra, in futuro vedremo quel che abbiamo fatto qui. Zlatan, Maxwell, Thiago Motta: abbiamo dato tutto qui. Se non giocherò con questa maglia, sarò tifoso. Qui al PSG è stata l’ultima partita, è stata una decisione del club, la accetto. Sono felice di aver passato otto anni qui, ho dato tutto. Ora devo cercare un’altra squadra, sicuramente sarò felice. E’ finita come non volevo, ho sognato la Champions. Quel che dicono sulla Fiorentina non è vero: la cosa vera è che il mio agente parla con loro e con altri ma non c’è niente firmato. Domani o dopodomani capirò bene quel che è arrivato e decidere”. Lo scrive sul proprio sito Tuttomercatoweb.

