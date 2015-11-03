Notizie Thiago Silva Fiorentina

Fabrizio Romano: "La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato"
19 dicembre 2025 22:29
Di Marzio: "Thiago Silva aveva accettato la Fiorentina, poi Commisso ha tentennato"
10 dicembre 2020 18:31
La Fiorentina fa litigare Pedullà con Di Marzio: "Ricordo chi ha dato per fatto De Rossi e Thiago Silva a Firenze..."
02 ottobre 2020 16:03
Thiago Silva: "Ho scelto il Chelsea perchè ho ancora fame di vincere"
21 settembre 2020 20:01
Ag. Thiago Silva irride la Fiorentina: "Non so nemmeno come si chiama il ds. Un solo contatto..."
31 agosto 2020 20:59
Il CorSport si difende, i retroscena della trattativa Thiago Silva-Fiorentina
25 agosto 2020 12:23
Sky, Thiago Silva ha trovato l'accordo con il Chelsea. Sfuma...
24 agosto 2020 20:20
Graziani: "Thiago Silva? Le opzioni come la Fiorentina non sono..."
24 agosto 2020 17:53
Il Chelsea ha offerto a Thiago Silva un contratto annuale e lo stipendio...
24 agosto 2020 16:38
Thiago Silva e la sua conferma della trattativa con la Fiorentina. Adesso bisogna superare il Chelsea
24 agosto 2020 14:32
Dalla Francia, Thiago Silva diventerà un nuovo giocatore del Chelsea
24 agosto 2020 13:36
Thiago Silva: "Non è vero che ho firmato con la Fiorentina. Devo ancora decidere"
24 agosto 2020 00:37
Mangiante: "Il Chelsea ha superato la Fiorentina per Thiago Silva"
22 agosto 2020 15:54
Javi Martinez alla Fiorentina è una bufala, mistero Thiago Silva. Chiesa...
22 agosto 2020 14:08
Nazione, Mandzukic è il sogno della Fiorentina, Piatek la seconda scelta. L'arrivo di Izzo...
22 agosto 2020 11:41
Gazzetta, Thiago Silva-PSG sarà l'ultimo ballo in Champions? Fiorentina su di lui ma il brasiliano spera...
22 agosto 2020 08:37
Basile: "Spero che Commisso parli attraverso il mercato. Mi aspetto un acquisto alla Ribery. Thiago Silva..."
21 agosto 2020 23:47
CorSport, Thiago Silva deciderà il suo futuro dopo la Champions. La situazione...
21 agosto 2020 11:31
Di Marzio, la Fiorentina vuole un esterno: ecco i tre nomi sul taccuino di Pradè
21 agosto 2020 08:19
Di Marzio, Thiago Silva alla Fiorentina? Il difensore prende tempo. Viola in pressing su un calciatore della Samp
20 agosto 2020 23:14
CorSport, Thiago Silva, la Fiorentina ha piazzato il colpo. Ecco l'offerta dei viola. I dettagli
20 agosto 2020 07:56
Calciomercato.com, Thiago Silva preso dalla Fiorentina a parametro zero. I dettagli
19 agosto 2020 23:27
Di Marzio, Thiago Silva, interesse concreto della Fiorentina per il difensore del PSG ma lui...
19 agosto 2020 07:28
CorFio, la Fiorentina segue Thiago Silva e Vertonghen per portare esperienza alla propria difesa
21 luglio 2020 11:33
Nazione, la Fiorentina prova ad ingaggiare Thiago Silva. Colpo alla Ribery?
23 giugno 2020 08:20
Barone e la mancata smentita su Thiago Silva. Il brasiliano diventerà davvero viola?
22 giugno 2020 22:49
Iachini: "Sono molto dispiaciuto per Ghezzal. Per Ribery non era facile. Su Thiago Silva..."
22 giugno 2020 22:20
Joe Barone: "Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali"
22 giugno 2020 19:31
Chiarugi: "Thiago Silva acquisto roboante. Commisso sembra propenso ad investire cifre importanti"
21 giugno 2020 18:03
Il Lione ci ha provato con Thiago Silva, ma il brasiliano ha chiesto un mensile da 1 milioni e mezzo
21 giugno 2020 15:19
Antonini: "La Fiorentina con Thiago Silva farebbe un colpo super. Ancora oggi è un top difensore"
20 giugno 2020 19:37
Bucchioni: "Scettico su Thiago Silva. Paquetà? Lo prenderei. Fiorentina interessata a Bellotti. Belotti..."
19 giugno 2020 17:47
TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno
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Tuttosport, Fiorentina in pressing su Thiago Silva: il difensore se vuole Firenze deve ridursi l'ingaggio
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Gazzetta, Milenkovic e Pezzella via? Vietato farsi condizionare da Thiago Silva
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Gazzetta conferma, Thiago Silvia ha chiesto alla Fiorentina triennale da 10 milioni all'anno, ecco l'offerta viola
19 giugno 2020 08:53
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