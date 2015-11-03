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Notizie Thiago Silva Fiorentina

Fabrizio Romano: "La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato"

19 dicembre 2025 22:29

Di Marzio: "Thiago Silva aveva accettato la Fiorentina, poi Commisso ha tentennato"

10 dicembre 2020 18:31

La Fiorentina fa litigare Pedullà con Di Marzio: "Ricordo chi ha dato per fatto De Rossi e Thiago Silva a Firenze..."

02 ottobre 2020 16:03

Thiago Silva: "Ho scelto il Chelsea perchè ho ancora fame di vincere"

21 settembre 2020 20:01

Ag. Thiago Silva irride la Fiorentina: "Non so nemmeno come si chiama il ds. Un solo contatto..."

31 agosto 2020 20:59

Il CorSport si difende, i retroscena della trattativa Thiago Silva-Fiorentina

25 agosto 2020 12:23

Sky, Thiago Silva ha trovato l'accordo con il Chelsea. Sfuma...

24 agosto 2020 20:20

Graziani: "Thiago Silva? Le opzioni come la Fiorentina non sono..."

24 agosto 2020 17:53

Il Chelsea ha offerto a Thiago Silva un contratto annuale e lo stipendio...

24 agosto 2020 16:38

Thiago Silva e la sua conferma della trattativa con la Fiorentina. Adesso bisogna superare il Chelsea

24 agosto 2020 14:32

Dalla Francia, Thiago Silva diventerà un nuovo giocatore del Chelsea

24 agosto 2020 13:36

Thiago Silva: "Non è vero che ho firmato con la Fiorentina. Devo ancora decidere"

24 agosto 2020 00:37

Mangiante: "Il Chelsea ha superato la Fiorentina per Thiago Silva"

22 agosto 2020 15:54

Javi Martinez alla Fiorentina è una bufala, mistero Thiago Silva. Chiesa...

22 agosto 2020 14:08

Nazione, Mandzukic è il sogno della Fiorentina, Piatek la seconda scelta. L'arrivo di Izzo...

22 agosto 2020 11:41

Gazzetta, Thiago Silva-PSG sarà l'ultimo ballo in Champions? Fiorentina su di lui ma il brasiliano spera...

22 agosto 2020 08:37

Basile: "Spero che Commisso parli attraverso il mercato. Mi aspetto un acquisto alla Ribery. Thiago Silva..."

21 agosto 2020 23:47

CorSport, Thiago Silva deciderà il suo futuro dopo la Champions. La situazione...

21 agosto 2020 11:31

Di Marzio, la Fiorentina vuole un esterno: ecco i tre nomi sul taccuino di Pradè

21 agosto 2020 08:19

Di Marzio, Thiago Silva alla Fiorentina? Il difensore prende tempo. Viola in pressing su un calciatore della Samp

20 agosto 2020 23:14

CorSport, Thiago Silva, la Fiorentina ha piazzato il colpo. Ecco l'offerta dei viola. I dettagli

20 agosto 2020 07:56

Calciomercato.com, Thiago Silva preso dalla Fiorentina a parametro zero. I dettagli

19 agosto 2020 23:27

Di Marzio, Thiago Silva, interesse concreto della Fiorentina per il difensore del PSG ma lui...

19 agosto 2020 07:28

CorFio, la Fiorentina segue Thiago Silva e Vertonghen per portare esperienza alla propria difesa

21 luglio 2020 11:33

Nazione, la Fiorentina prova ad ingaggiare Thiago Silva. Colpo alla Ribery?

23 giugno 2020 08:20

Barone e la mancata smentita su Thiago Silva. Il brasiliano diventerà davvero viola?

22 giugno 2020 22:49

Iachini: "Sono molto dispiaciuto per Ghezzal. Per Ribery non era facile. Su Thiago Silva..."

22 giugno 2020 22:20

Joe Barone: "Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali"

22 giugno 2020 19:31

Chiarugi: "Thiago Silva acquisto roboante. Commisso sembra propenso ad investire cifre importanti"

21 giugno 2020 18:03

Il Lione ci ha provato con Thiago Silva, ma il brasiliano ha chiesto un mensile da 1 milioni e mezzo

21 giugno 2020 15:19

Antonini: "La Fiorentina con Thiago Silva farebbe un colpo super. Ancora oggi è un top difensore"

20 giugno 2020 19:37

Bucchioni: "Scettico su Thiago Silva. Paquetà? Lo prenderei. Fiorentina interessata a Bellotti. Belotti..."

19 giugno 2020 17:47

TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno

19 giugno 2020 17:30

Tuttosport, Fiorentina in pressing su Thiago Silva: il difensore se vuole Firenze deve ridursi l'ingaggio

19 giugno 2020 09:37

Gazzetta, Milenkovic e Pezzella via? Vietato farsi condizionare da Thiago Silva

19 giugno 2020 09:13

Gazzetta conferma, Thiago Silvia ha chiesto alla Fiorentina triennale da 10 milioni all'anno, ecco l'offerta viola

19 giugno 2020 08:53

Di Marzio lancia la bomba: "La Fiorentina vuole Thiago Silva, il calciatore ha dato la sua disponibilità. I dettagli"

18 giugno 2020 20:04

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