Iachini: “Sono molto dispiaciuto per Ghezzal. Per Ribery non era facile. Su Thiago Silva…”

Il mister viola Iachini ha parlato dopo la partita pareggiata contro il Brescia:

“Dopo tre mesi era la prima partita, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo nei primi minuti, poi ci è solo mancato il gol.

Abbiamo ritrovato Ribery dopo 7 mesi, anche in 10 abbiamo cercato di vincerla fino in fondo. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, guardiamo avanti, sono convinto che strada facendo faremo sempre meglio. La prestazione di Franck? Non era facile, due mesi e mezzo in casa dopo un infortunio, ma oggi ha corso e ha creato occasioni.

Le squalifiche di Chiesa e Caceres? Prima o poi doveva succedere. Ci sono altri ragazzi che sono pronti, faranno bene.

Sono molto dispiaciuto per Ghezzal mi è dispiaciuto tanto, ma in quel momento non ho voluto togliere i tre davanti né Pulgar che dava geometrie. Rachid si sta allenando bene, non è un demerito ma è una situazione particolare.

Se serve Thiago Silva? Siamo stati solidi in difesa, non abbiamo concesso quasi nulla. Poi questi sono giocatori che hanno fatto una grande carriera, Silva è un campione ma sono sicuro che anche i nostri faranno parlare di se”.