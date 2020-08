L’opinionista Ciccio Graziani ha parlato su Radio Sportiva dell’obbiettivo della Fiorentina per il reparto difensivo ovvero Thiago Silva svincolato dal Paris Saint Germain.

Queste le sue dichiarazioni: “Thiago Silva? La Lazio potrebbe approfittare della vetrina Champions per sbaragliare la concorrenza. Oppure il Milan, ci può stare come ritorno. Altre opzioni come la Fiorentina non credo siano da considerare”.