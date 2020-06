La nuova idea mercato della Fiorentina è Thiago Silva, difensore in scadenza con il PSG. Egli potrebbe arrivare con un’operazione alla Ribery, visto che il francese in estate rimase senza contratto come accadrà al difensore brasiliano. Secondo Tuttosport però sarà fondamentale che l’ex Milan decida di ridursi fortemente il suo ingaggio, altrimenti non potrà arrivare a Firenze.