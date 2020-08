Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore centrale del PSG Thiago Silva è pronto a tornare in Italia ma stavolta alla Fiorentina non al Milan. La Fiorentina è vicinissima a centrare questo grande colpo per il reparto difensivo. Il difensore è in arrivo a parametro zero dal Paris Saint-Germain, con cui è in scadenza di contratto a fine stagione. Domenica il giocatore disputerà la finale di Champions League contro il Bayern Monaco e sarà la sua ultima partita con i parigini. Lo riporta calciomercato.com