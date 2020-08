Ag. Thiago Silva irride la Fiorentina: “Non so nemmeno come si chiama il ds. Un solo contatto…”

Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, accostato nelle ultime settimane alla Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb, queste le sue parole

Avrebbe voluto lasciare il PSG con la Champions in tasca, immagino.

“Peccato, davvero. Ma il PSG è una grande squadra e giocherà in futuro per vincere la Champions”.

Il PSG ha provato a trattenere Thiago?

“Leonardo voleva tenerlo, l’ultima settimana lo ha anche chiamato per parlare di un altro anno di contratto. Ma eravamo d’accordo su tutto con il Chelsea. Comunque con il PSG ci lasciamo molto bene, Al Khelaifi è il numero uno. Un presidente così è davvero raro trovarlo”.

La nuova sfida si chiama Chelsea. Gli obiettivi?

“Vuole vincere tutto: Champions e campionato. È una squadra di grande livello mondiale, che ha preso un grande giocatore”.

Ma davvero c’era la Fiorentina?

“Solo un contatto tre mesi fa, ma non abbiamo parlato mai numeri e di altre situazioni. Le dico anche che non ricordo neppure il nome del direttore sportivo della Fiorentina che mi ha chiamato. Posso dirle però che su Thiago c’era un’altra squadra italiana e non era neanche il

Milan”.