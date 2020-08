Basile: “Spero che Commisso parli attraverso il mercato. Mi aspetto un acquisto alla Ribery. Thiago Silva…”

“Commisso voleva tornare a Firenze – ha detto Massimo Basile, giornalista e corrispondente da New York a Radio Bruno – ma dovrebbe mettersi in quarantena. In questo momento in vista delle elezioni Rocco è attento agli USA. Speriamo che non abbassi la guardia sulla Fiorentina, mi aspetto che parli con il mercato. Se Milenkovic resterà alla Fiorentina i viola prenderanno un solo difensore. Ribery? Intelligenza superiore alla media. Spero che convinca qualche suo ex compagno ad andare a Firenze, lo vedrei bene come allenatore viola in futuro. Thiago Silva? Non penso arrivi, così come Eder. Mi aspetto però un profilo alla Ribery, dal calibro internazionale”.

TMW, LA FIORENTINA VUOLE RIPORTARE A FIRENZE PICCINI DEL VALENCIA