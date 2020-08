Thiago Silva e Javi Martinez. Sono questi i due nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati molto insistentemente alla Fiorentina. Colpi praticamente dati per fatti da qualcuno.

Per carità, ognuno ha le sue notizie e le proprie informazioni. Il calciomercato è meraviglioso anche per questo motivo qui. Quando un anno fa avevamo detto che gli arabi avevano fatto un’offerta molto più vantaggiosa per comprare la Fiorentina ci abbiamo messo la faccia, poi i Della Valle hanno scelto per maggiore affidabilità l’offerta di Rocco Commisso e la nostra notizia non si è verificata. Fa parte del gioco. Cosi come a fine novembre avevamo dato per fatto Cutrone oppure due mesi fa smentito categoricamente la voce di De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina.

Si hanno delle informazioni, a volte si rivelano giuste, a volte meno. Importante è metterci sempre la faccia e cercare di fare al meglio il proprio lavoro.

Questa introduzione era doverosa per parlare di questi calciatori accostati alla Fiorentina. Per esempio, con tutto il rispetto di chi ha parlato di Milik come possibile acquisto viola, questa ipotesi è assai lontana dalla realtà. Idem Javi Martinez.

Il centrocampista classe 88 è un giocatore formidabile. Campione del mondo con la Spagna nel 2010 e giocatore del Bayern Monaco che si giocherà la finale di Champions League. Di certo non stiamo parlando di un Cristante qualsiasi.

Javi Martinez però, che qualcuno ha dato per vicino alla Fiorentina, non è mai stato trattato dalla società viola. Si è trattato di un nome fatto circolare da qualche intermediario di mercato ma non esiste alcuna trattativa in questo senso. Per adesso, si tratta di una vera e propria bufala di agosto.

Diverso il discorso per Thiago Silva. Partiamo dal presupposto che parliamo di uno dei difensori più forti del mondo. Anche se ha 35 anni resta un top nel suo ruolo, capitano del Psg finalista di Champions League. Calciomercato.com e il Corriere dello Sport lo hanno dato per fatto e finito con la maglia viola addosso. Praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina. È vero?

Non lo sappiamo, da quanto sappiamo noi si tratta certamente di una possibilità concreta ma nulla ancora di definitivo, per ora. Però, se due testate cosi importanti ne hanno parlato con tanta sicurezza e precisione un motivo dovrà pur esserci. Speriamo sia vero.

Chiusura su Chiesa. È una questione spinosa, forse troppo ma sembra quasi passata in secondo/terzo piano. Anche perché la cessione o la permanenza di Chiesa a Firenze cambierebbe nettamente il mercato viola.

Pare che sia previsto un incontro a settembre tra la Fiorentina e il ragazzo. Ma non sarà troppo tardi? Qui si rischia di perdere a zero un ragazzo dalle uova d’oro. Il contratto scade nel 2022. Capiamo bene che se non dovesse essere rinnovato il contratto adesso, fra un anno la Fiorentina perderebbe forza economica in caso di cessione.

Ad oggi l’unica possibilità di vendita del calciatore si chiama Juventus. O Chiesa si veste di bianconero o molto probabilmente sarà ancora della Fiorentina. Ma in questo caso, il rinnovo del contratto dovrebbe essere quasi obbligatorio, per il bene di tutti.

LEGGI ANCHE, CASTROVILLI E RIBERY POSANO CON LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA