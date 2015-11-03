Notizie Javi Martinez Fiorentina

Javi Martinez: "Mi piacerebbe provare una nuova esperienza dopo esser stato bene al Bayern"
01 dicembre 2020 19:28
Javi Martinez ha accettato il Real Sociedad. Mai cercato dalla Fiorentina
27 agosto 2020 20:36
Dalla Germania, Fiorentina sempre in corsa per Javi Martinez. Il Bayern chiede almeno 10 milioni
25 agosto 2020 23:41
Javi Martinez alla Fiorentina è una bufala, mistero Thiago Silva. Chiesa...
22 agosto 2020 14:08
Pedullà, la Fiorentina non ha mai cercato e mai cercherà Javi Martinez. La situazione
19 agosto 2020 00:05
CorSport, Bellegarde nel mirino della Fiorentina, occhio ad un club inglese. Javi Martinez? Trattativa...
18 agosto 2020 11:41
Javi Martinez? No, la Fiorentina smentisce la trattativa
18 agosto 2020 11:36
Nazione, Javi Martinez, il Bayern apre alla cessione ma c'è un ostacolo che la Fiorentina...
18 agosto 2020 08:32
Sky Sport, Javi Martinez vuole la Fiorentina, il Bayern apre alla sua cessione. L'unico nodo da sciogliere...
17 agosto 2020 11:11
Nazione, Javi Martinez, vuole tornare in Spagna ed ha già un accordo ma Ribery proverà...
17 agosto 2020 08:55
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