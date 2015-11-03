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Notizie Javi Martinez Fiorentina

Javi Martinez: "Mi piacerebbe provare una nuova esperienza dopo esser stato bene al Bayern"

01 dicembre 2020 19:28

Javi Martinez ha accettato il Real Sociedad. Mai cercato dalla Fiorentina

27 agosto 2020 20:36

Dalla Germania, Fiorentina sempre in corsa per Javi Martinez. Il Bayern chiede almeno 10 milioni

25 agosto 2020 23:41

Javi Martinez alla Fiorentina è una bufala, mistero Thiago Silva. Chiesa...

22 agosto 2020 14:08

Pedullà, la Fiorentina non ha mai cercato e mai cercherà Javi Martinez. La situazione

19 agosto 2020 00:05

CorSport, Bellegarde nel mirino della Fiorentina, occhio ad un club inglese. Javi Martinez? Trattativa...

18 agosto 2020 11:41

Javi Martinez? No, la Fiorentina smentisce la trattativa

18 agosto 2020 11:36

Nazione, Javi Martinez, il Bayern apre alla cessione ma c'è un ostacolo che la Fiorentina...

18 agosto 2020 08:32

Sky Sport, Javi Martinez vuole la Fiorentina, il Bayern apre alla sua cessione. L'unico nodo da sciogliere...

17 agosto 2020 11:11

Nazione, Javi Martinez, vuole tornare in Spagna ed ha già un accordo ma Ribery proverà...

17 agosto 2020 08:55

Sky Sport, spunta l'idea Javi Martinez del Bayern Monaco. Un ruolo importante lo può avere...

15 agosto 2020 18:08

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