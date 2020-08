Fiorentina attiva sul mercato per quanto riguarda il centrocampo. Pradè ha messo gli occhi su Jean-Ricner Bellegarde dello Strasburgo, da tempo viene seguito. Da battere però c’è la concorrenza di un club di Premier, il West Ham. Javi Martinez? Affare che rallenta, per lui probabile ritorno in Spagna. Zurkowski? Dovrebbe restare in prestito ad Empoli, la Fiorentina non si opporrà ad una nuova stagione del centrocampista negli azzurri. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

NAZIONE, FIORENTINA SEMPRE VIGILE PER FLORENZI. LASCERÀ DEFINITIVAMENTE ROMA? ATTENZIONE ALLA PREMIER…