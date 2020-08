Javi Martinez ha accettato l’offerta del Real Sociedad che adesso sta limando i dettagli dell’accordo con il Bayern Monaco. Il centrocampista spagnolo, 32enne, nelle ultime settimane era stato accostato alla Fiorentina da Sky Sport e non solo, molti davano calda questa trattativa ma così non è mai stato, come anticipato da noi il 22 agosto, Javi Martinez non è stato mai un obiettivo di mercato della Fiorentina nè è stato mai trattato e cercato dalla società viola. Il suo nome è stato accostato alla Fiorentina solo dagli intermediari di mercato. Si chiudono così i rumors riguardo un suo possibile approdo a Firenze.

Flavio Ognissanti