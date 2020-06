“Thiago Silva? Non sono sorpreso che qualcuno abbia chiamato la Fiorentina – ha detto Enzo Bucchioni a Radio Bruno – , questo è positivo. Nonostante ciò su di lui sono scettico, giusto puntare su calciatori intorno ai 36 anni? La Fiorentina ora deve costruire per essere competitiva da qui a 3 anni. Cedere Milenkovic per prendere il brasiliano? Ho dubbi. Paquetà? Io lo prenderei, è un calciatore importante, è un brasiliano atipico. Può infiammare il tifo con le sue giocate. Belotti? La Fiorentina ha già Vlahovic. I viola sono invece interessati a Bellotti”.