Joe Barone: “Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali”

Joe Barone è intervenuto nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Vari gli argomenti toccati, tra cui la questione stadio, dopo un breve ricordo alle vittime di Coronavirus. L’intervista:

Finalmente si riparte, come stanno fisicamente i giocatori? In particolare Ribery, che parte per la prima volta da titolare dopo l’infortunio.

“La squadra è preparata per disputare la partita di stasera. Oggi ci sarà anche Franck (Ribery ndr.) che partirà da titolare, ci aspettiamo bellissima gara”.

Venerdì scorso i tifosi viola hanno manifestato in favore dello stadio nuovo, appoggiando lei e Commisso. Abbiamo visto le immagini di lei emozionato in mezzo ai tifosi. A che punto è la questione nuovo stadio?

“Sia Rocco che io lavoriamo ogni giorno su questa questione. Siamo fortunati ad il popolo viola che si fa sentire e ci sostiene. Sono arrivato a fine manifestazione e mi sono emozionato: sappiamo che dietro di noi è presente il popolo viola che merita uno stadio nuovo capace di soddisfare le loro esigenze. In particolare tutto il calcio italiano, dalla A ai dilettanti, merita infrastrutture di alto livello affinchè i tifosi possano essere coinvolti a pieno durante la partita”.

Parlando di calciomercato, cosa c’è di vero su Thiago Silva?

“Sono nomi che si leggono sui giornali. Ogni giorno con pradè lavoriamo per migliorare la rosa. Queste sono voci che costano tanto, per il momento siamo concentrati sulle prossime partite, che sono tante. Vediamo come finirà il match stasera. Per il mercato vedremo questa estate”.

Sarebbe una grande opportunità Thiago Silva alla Fiorentina.

“E’ un giocatore di altissimo livello. Al momento è solo questo”.