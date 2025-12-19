Fabrizio Romano: “La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato”

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Thiago Silva nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, chiarendo in maniera netta le recenti indiscrezioni che avevano accostato il difensore brasiliano al Milan. Nelle ultime ore, infatti, si erano intensificate le voci su un possibile ritorno in Italia dell’ex rossonero, ma Romano ha voluto spegnere sul nascere ogni tipo di suggestione.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista, al momento non ci sarebbero margini per rivedere Thiago Silva in Serie A. Il centrale classe 1984 sarebbe invece orientato a proseguire la propria carriera in un altro club europeo, escludendo quindi l’ipotesi di un trasferimento nel campionato italiano.

Queste le parole di Fabrizio Romano sul tema: «Mi risulta che Thiago Silva ad oggi non giocherà in Italia. Ve lo posso dire con assoluta certezza. Mi risulta che giocherà in un club europeo. Oggi non mi risulta che Thiago Silva sia in trattativa col Milan. La squadra italiana che ha chiamato con discreta forza per capire se ci fossero spiragli è stata la Fiorentina. La Fiorentina ha fatto una chiamata per capire se Thiago Silva potesse essere a disposizione, ma la risposta del giocatore è più orientata verso altri club».

Dunque, se da un lato il Milan non risulta aver avviato alcun tipo di trattativa concreta, dall’altro la Fiorentina avrebbe sondato il terreno con una telefonata esplorativa, senza però ottenere segnali incoraggianti. La volontà del giocatore sembra infatti essere quella di valutare proposte provenienti da altri campionati europei, lasciando l’Italia solo come suggestione di mercato. [Foto Tribuna.com]