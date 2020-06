Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, con un articolo firmato da Luca Calamai, tra la Fiorentina e Thiago Silva il contatto c’è stato, confermando l’indiscrezione di Sky Sport. La società viola, secondo la Gazzetta, avrebbe però fatto un passo indietro alla richiesta del difensore brasiliano che ha chiesto un contratto di tre anni a dieci milioni di euro a stagione. Troppi anche per Commisso. Però, come è avvenuto anche per Ribery, che nel primo approccio fu molto simile, i dirigenti della Fiorentina si sono ripromessi di risentirsi ad agosto, quando il mercato sarà entrato nel vivo, l’idea viola è quella di chiudere a cinque milioni e mezzo a stagione.