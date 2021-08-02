Martorelli: "Milenkovic-Nastasic il cambio è sostanziale. Perchè non può arrivare qualche giovane di qualità? "
Le parole di Giocondo Martorelli ai microfoni di TMW Radio
Giocondo Martorelli, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi caldi in chiave mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:
KANE-VLAHOVIC "Lukaku ha deciso di non partire, ma sono convinto che in Inghilterra farebbero tutto per portarsi via un giocatore di quella portata. Non escludo possa capitare anche con i vari Lautaro Martinez, Vlahovic o Romero. Le inglesi sono le uniche società che in Europa sono in grado di spendere soldi".
NASTASIC-MILENKOVIC "Anche solo per età si capisce che la differenza sia sostanziale. Penso si stiano guardando intorno per colmare il vuoto con altri profili oltre a quelli di Nastasic. C'è per esempio Hincapié, 2002 importante della nazionale ecuadoriana che è un profilo molto interessante: perché la Fiorentina non può arrivare a qualcuno di altrettanto giovane e di qualità? Niente è escluso. Se Milenkovic non rinnova, però, giusto che lo mettano sul mercato, su questo non c'è dubbio".
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