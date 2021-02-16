Apolloni: "Sono sicuro che Prandelli stia facendo e continuerà a fare bene alla Fiorentina"

Luigi Apolloni, ex difensore italiano ed adesso allenatore di calcio, è intervenuto ai ma Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per parlare del tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli. Ecco le s...

Luigi Apolloni, ex difensore italiano ed adesso allenatore di calcio, è intervenuto ai ma Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per parlare del tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli. Ecco le sue parole:

"Già non avevano iniziato benissimo, è arrivato a Firenze uno come Prandelli che aveva lasciato buoni ricordi. La società ha voglia di investire e portare certe idee nel campionato italiano, stanno cercando pian piano, magari rosicchiando qualche punto qua e là, di venire fuori dal momento e dare convinzione al lavoro fatto dalla società. Conosco il modo di lavorare di Prandelli e la sua persona, sono sicuro che stia facendo e farà bene alla Fiorentina, gli appassionati hanno bisogno di una squadra che li diverta".

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