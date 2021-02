La Fiorentina potrebbe risparmiare 1 milione di euro fino a giugno, il Cagliari vuole Montella

Vietato sbagliare in casa Cagliari, secondo quanto riportato da TMW, venerdì ultima chiamata per l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco. Il tecnico è chiamato a fare punti contro il Torino, altrimenti sarà addio. Al vaglio dei sardi il profilo di Vincenzo Montella, è una delle prime alternative individuate per eventualmente sostituire Di Francesco. Cagliari chiamato a vincere per svoltare e per salvare la panchina di Eusebio Di Francesco. E sullo sfondo c’è Montella che ha ancora un contratto con la Fiorentina fino a giugno per 1,5 milioni netti a stagione, quindi in caso di approdo alla squadra sarda entro il mese di febbraio le casse viola risparmierebbero 1 milioni di euro lordo.

