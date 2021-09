Martorelli: “Ci sono le condizioni per il rinnovo di Vlahovic, ma se andrà via sarà indolore”

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del futuro di Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Come andrà a finire? È troppo breve il tempo per poter decidere se il ragazzo possa rinnovare. Ci sono tutte le condizioni affinché il ragazzo rinnovi a una cifra importante. Dalla dichiarazioni mi sembra che voglia rimanere, ma che voglia anche crearsi una via d’uscita che sia indolore per la Fiorentina e che dia poi a lui la possibilità di andare in un altro club per giocarsi le sue ambizioni”.

