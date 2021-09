Venuti, non solo la lussazione alla spalla, anche infortunio al polpaccio. A Genova non ci sarà

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, per Venuti non c’è solo l’infortunio alla spalla avuto contro l’Atalanta sabato scorso, si è trattata di una lussazione, ma oltre a questo, il terzino destro della Fiorentina ha avuto anche un altro piccolo infortunio, si tratta di un problema al polpaccio. Sicuramente non sarà disponibile sabato contro il Genoa al Marassi.

