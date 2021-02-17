Di Livio: "Pezzella non dà più sicurezza. Stravedo per Castrovilli, mi piacerebbe vederlo più responsabile."

Le parole di Angelo Di Livio alla trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per commentare alcuni dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

PROBLEMA FIORENTINA "Oggi i giocatori devono calarsi in una situazione che dice che devono salvarsi, e farlo più presto possibile. Visto che squadre ci sono in bassa classifica? Il Crotone mi sembra quasi spacciato, ma poi altre due devono andare giù. Ormai l'obiettivo è la salvezza, sono venuti a mancare giocatori e gol, solo Vlahovic nell'ultimo periodo ha fatto vedere qualcosa. Se giocano tutti sotto le loro possibilità, la stagione diventa un problema".

CAUSE "Sono state sbagliate molte scelte sul mercato, penso alla fase difensiva anche: Pezzella non dà più sicurezze, e se un leader difensivo sbaglia una partita dietro l'altra, come fai. Ho detto lui ma potrei citarne altri: il 99% della rosa sta fallendo, adesso rimane da salvare il salvabile prima di tirare le somme in estate e buttare giù una programmazione importante. Firenze non merita questo, la piazza è straordinaria".

MANCA UN LEADER? "Ci sono tanti giovani, e questo va detto. Stravedo per Castrovilli, e mi piacerebbe vederlo più coinvolto e responsabile. C'è bisogno che tutti tirino fuori gli artigli, la personalità: i mancati risultati penso vadano su questo".

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