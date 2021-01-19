Sconcerti duro contro Ribery: "Mi ha rotto le scatole. Basta, ormai è fuori sintonia"

Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina

Mario Sconcerti, noto opinionista ed ex direttore della Cecchi Gori Group, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per commentare i temi più caldi in casa Fiorentina .

RIBERY "A me Ribery ha rotto le scatole. Basta, l'abbiamo aspettato, qualcosa ha dato ma adesso mi sembra davvero fuori sintonia, sulla porta di casa. Preferisco Bonaventura, giocatori che sappiano giocare meno ma che mi diano tutto".

PRANDELLI "La partita di domenica è stata persa 6-0 proprio per troppo coraggio. La Fiorentina voleva giocare come non poteva permettersi di farlo, ma è stata la prima Fiorentina in chiave offensiva che ho visto, fermo restando che una squadra brutta e debole, irrimediabilmente, come questa non me la ricordo".

GOMEZ "Dipende da come verrebbe. A me sembra invece che non voglia più venire nessuno a Firenze: un tempo era appetita, oggi dicono tutti di no. Non basta più avere i soldi per comprarli, perché i no arrivano comunque".

COMMISSO "Fossi in lui sarei molto arrabbiato, perché di soldi ne ha spesi.Noi riconduciamo tutto ai risultati, ma se si guarda sono stati spesi tanti soldi, senza che ci sia stato un cambio di cifra tecnica. Sto vedendo veramente un crollo tecnico, e non penso sia sopportabile oltre e qualcuno deve pagare. Deve essere chiaro chi andrà via, e come c'è da comportarsi adesso: se puntare su giovani già bravi, se su quelli da far diventare tali, o su esperti già bravi. Ci vuole progetto da dirigenti e uomini di campo, non ho mai visto certe mancanze di reazione dopo i mercati. E dire che avevo sperato fino al 2-0 col Napoli".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/dal-centro-sportivo-allenamento-facoltativo-fiorentina/127856/