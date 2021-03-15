Nappi: "Vlahovic non è un classico bomber. Andiamoci cauti, ha fatto tre gol al Benevento"

Le parole di Marco Nappi su Dusan Vlahovic

Marco Nappi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del gran momento di forma che sta attraversando Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole:

"Si diceva che non segnava e giocasse troppo lontano dalla porta, invece è un giocatore importante che si è sbloccato e sta facendo ottime prestazioni, oltre ai gol che sono importantissimi per la Fiorentina. Fortunatamente si è scoperto bomber e sta portando fuori i viola fuori da una zona pericolosissima. La bagarre però non è finita: domenica col Milan di Pioli sarà una battaglia molto dura. Se hai talento la butti dentro a qualsiasi età. Ok, Toni è esploso più tardi ma non credo che ci sia un'età alla quale si matura. Vlahovic però per me non è un classico bomber, l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo nonostante la tripletta al Benevento".

È stata una mossa azzardata rinunciare a Cutrone a gennaio e lasciare Vlahovic senza concorrenza?

"A volte è pericoloso non avere nessuno dietro che spinge per giocare, però è come per il portiere: devi essere motivato sempre al mille per mille anche se la tua concorrenza è scarsa, mai adagiarsi sulla propria unicità. Dipende anche dal carattere che uno ha. Andiamoci cauti, però, ha segnato tre gol al Benevento che non vince dal 3 gennaio. Lui è già in una grande squadra, la Fiorentina non è il Crotone o il Benevento: ora lasciamolo tranquillo".

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