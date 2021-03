IL RINNOVO DI VLAHOVIC SI FARÀ, TRATTATIVA LUNGA MA ESITO SARÀ POSITIVO. LE ULTIME

In casa Fiorentina, dopo la partita di Benevento, l’argomento preferito dai tifosi viola è quello del rinnovo di Dusan Vlahovic, vero e grande artefice del trionfo nella partita salvezza, il terzo gol è una perla consegnata alla storia. Il centravanti serbo, classe 2000, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023, non proprio dopodomani ma comunque la crescita del calciatore obbliga la Fiorentina a pensare al suo futuro.

In Europa, come giocatori nati nel 2000, solo il fenomeno del Borussia Dortmund Haaland ha segnato più di Vlahovic. Per questo motivo sono tanti i club che si stanno interessando al centravanti della Fiorentina. In Italia la Roma non ha mai smesso di seguirlo e di chiederlo, ma anche il Milan sta iniziando a sondare il terreno.

Vlahovic però non ha mai smesso di nascondere la sua voglia di legarsi alla società viola anche se i suoi procuratori prendono tempo in attesa di conoscere i programmi del futuro della Fiorentina. La trattativa per il rinnovo del contratto è partita da tempo, non è facile visto l’interesse di tante squadre e il rendimento sempre più importante. L’entourage di Vlahovic sta cercando di portare più acqua possibile al proprio mulino ma alla fine il rinnovo si farà, perchè c’è l’interesse di entrambe le parti in causa di andare avanti insieme. Conviene ad entrambi.

Flavio Ognissanti

“IL MOTIVO DELLO SFOGO DI PRANDELLI DOPO BENEVENTO”