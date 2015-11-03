Notizie Nappi Fiorentina

Nappi: "Gudmundsson alla Fiorentina non è libero di giocare come vuole, deve fare cose che non ti può garantire"
14 aprile 2025 14:26
La denuncia: "La finale Fiorentina-Juventus di Coppa Uefa fu pilotata. Gol fasullo e campo bianconero"
23 novembre 2023 14:18
Nappi critica: "La Fiorentina deve essere più costante e migliorare la difesa se vuole l'Europa"
18 gennaio 2022 21:02
Nappi: “Vlahovic non è un campione. Scamacca è il sostituto ideale”
30 ottobre 2021 08:43
Nappi: "Vlahovic non è un classico bomber. Andiamoci cauti, ha fatto tre gol al Benevento"
15 marzo 2021 21:37
Nappi: "Prandelli non ha la bacchetta magica. Facciamolo lavorare"
11 febbraio 2021 15:55
Nappi: "Non esiste più l'attaccamento alla maglia. Bisogna lottare per il contratto dell'anno dopo"
02 dicembre 2020 22:21
Nappi a Lady Radio: "Sono dalla parte di Iachini. Manca la punta, proverei con Cutrone nel tridente"
22 ottobre 2020 21:15
Ecco il contratto che Van Basten firmò con la Fiorentina, tutti i documenti firmati del trasferimento. Poi il Milan...
07 ottobre 2020 17:02
Ivan: "Da fiorentino non potevo dire no alla Fiorentina. Vincemmo grazie ad un grande tecnico come Cavasin"
11 maggio 2020 20:56
Nappi: "La finale contro la Juventus fu pilotata. Il gol di Casiraghi lo avrebbero annullato in ogni stadio d'Italia"
09 maggio 2020 11:56
Nappi: "Il campionato va annullato. La Cina taglia 1/3 degli stipendi, può farlo anche la Serie A"
24 marzo 2020 01:20
Nappi: "A Chiesa consiglio di restare a Firenze per indossare la fascia di capitano"
15 giugno 2018 17:18
Nappi: "Prevedo tanti gol tra Fiorentina e Genoa. Simeone? Ha soltanto 22 anni, crescerà ancora"
14 dicembre 2017 16:08
Nappi: ''Simeone, se ti sblocchi poi non ti fermi più. Babacar? Se continua così può cambiare aria...''
16 ottobre 2017 17:05
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