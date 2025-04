Nappi: “Gudmundsson alla Fiorentina non è libero di giocare come vuole, deve fare cose che non ti può garantire”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Genoa Marco Nappi che ha detto la sua opinione riguardo al pareggio viola e al momento di vari giocatori dell’organico: “Battere il Parma non era semplice perché resta una squadra organizzata che doveva fare punti per salvarsi e che ha buone individualità. La Fiorentina non aveva una gara facile e ci sta fare un passo falso perché nel calcio moderno ogni avversario è duro e non è scontato vincere una gara così. La Fiorentina ha avuto una stagione altalenante, ma sta ritrovando una certa continuità di risultati che potrebbe portarla anche in fondo alla Conference.”

Su Kean: “Kean è straordinario ed era quello che alla Fiorentina è sempre mancato. Per me è diventato devastante e difficilmente i difensori gli sanno togliere il pallone. In Italia uno così, ce lo hanno in pochi e fa la differenza.”

Su Gudmundsson: “Mi piace tanto, ma a Firenze non è libero come con il Genoa quando poteva prendere il pallone dove voleva e faceva la differenza in ogni fondamentale del gioco, è un assoluto trascinatore che sa fare tutto però deve essere libero a livello tattico, invece Palladino gli sta dando troppi compiti che non riesce a fare.”