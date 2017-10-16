Nappi: ''Simeone, se ti sblocchi poi non ti fermi più. Babacar? Se continua così può cambiare aria...''

Marco Nappi, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio Fiesole per parlare del momento viola:"Che Pioli debba lavorare con tranquillità l'ho sempre detto, poi, come successo ieri, i risultati arriver...

Marco Nappi, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio Fiesole per parlare del momento viola:"Che Pioli debba lavorare con tranquillità l'ho sempre detto, poi, come successo ieri, i risultati arriveranno. Dove deve giocare Benassi lo sa solo Stefano: il centrocampo a tre di ieri ha portato i tre punti, quindi credo che da qui in avanti si lavorerà questo. Simeone? Fa un grande lavoro per la squadre, normale che sia poco lucido. Lui svaria ma deve essere servito in area. Gli dico di dare ancora il massimo: i periodi sfortunati ci sono, ma se inizierà a segnare non lo fermerà più nessuno. Baba? Se continua a fare così fatica può pensare di cambiare aria. Ha difficoltà nei comportamenti, secondo me: ogni allenatore che arriva lo tiene in panchina".