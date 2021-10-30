Nappi: “Vlahovic non è un campione. Scamacca è il sostituto ideale”

Nappi parla di Vlahovic e del suo sostituto ideale

"Vi racconto un aneddoto - ha detto Marco Nappi a TMW - . Ad Arzachena è venuto Pioli a ritirare un premio per il grande capitano Astori, poi siamo andati a cena. Abbiamo parlato e gli ho chiesto di raccontarmi della gestione di questi campioni o pseudo-tali, perché per me Vlahovic non può essere un campione se ha pensieri nel tirare un calcio di rigore. I tifosi non devono farsi idoli, nel calcio ci sono ormai solo interessi, non esiste più la passione. Prenderei Scamacca, nonostante sia un po' problematico nella gestione. Potrebbe essere il sostituto ideale di Vlahovic, ha grandissime qualità e vizio del gol, la porta la vede veramente grande”.

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