Marco Nappi, ex esterno viola, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta sul profilo ufficiale della Fiorentina ricordando la doppia finale di Coppa Uefa contro la Juventus del maggio 1990: “Per me fu una partita pilotata, non ho problemi a dirlo, sono passati tanti anni ma la sensazione fu quella. Il gol di Casiraghi, in qualsiasi altro stadio, sarebbe stato annullato. Tutti sapevano che Avellino era un feudo juventino eppure ci mandarono a giocare lì. Abbiamo giocato due partite in trasferta, quella di Avellino è stata la giornata più brutta della mia carriera, fu una grande delusione. Ci diedero una medaglia d’argento che oggi non so più nemmeno dove sia“.