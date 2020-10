Nappi a Lady Radio: “Sono dalla parte di Iachini. Manca la punta, proverei con Cutrone nel tridente”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex attaccante viola Nappi ha detto la sua su Iachini e sul sistema tecnico-tattico da lui adottato:

“Iachini ha dimostrato il suo valore dopo il lockdown facendo una buona seconda parte di campionato. Io sto con lui! La Fiorentina è un cantiere in costruzione, deve trovare un attaccante forte fisicamente per completarsi. Milik sarebbe stato perfetto per la squadra con Ribery e Callejon sulle fasce, ma non è arrivato” spiega Nappi.

“Per il ruolo di punta centrale abbiamo diversi ragazzi da scegliere; so che Beppe è a rischio esonero, ma se fossi in lui proverei Cutrone in un attacco a 3. L’importante è scegliere chi far giocare e dargli 2/3 partite di tempo, altrimenti chi ci rimette è sempre l’allenatore quando non arrivano le vittorie – conclude Nappi – Non vedo Vlahovic come punta, lo considero un trequartista”.

