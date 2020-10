Sconcerti: “Se mandassimo via Iachini in questo momento, ci riderebbe dietro tutta l’Italia”

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Mario Sconcerti, queste le sue parole:

“Sono passate quattro giornate, faremmo ridere tutta Italia se mandassimo via Iachini adesso. Iachini ha il dovere di far rendere di più i giocatori: Vlahovic e Castrovilli con lui stanno avendo un rendimento molto deludente. Se poi c’è la preoccupazione che l’allenatore non sia ascoltato dalla squadra il Presidente o chi per lui deve andare dalla squadra e dire chiaro e tondo: questo è il mio allenatore. A me non sembra l’allenatore ideale ma sarebbe dannoso per l’immagine della società cacciarlo adesso”.

