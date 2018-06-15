Labaro Viola

Nappi: "A Chiesa consiglio di restare a Firenze per indossare la fascia di capitano"

Marco Nappi è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Mi piacerebbe vedere un tridente come quello del Liverpool. Per questo ci vorrebbe un altro giocatore veloce, scattante e che attacchi bene la pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 17:18
Nappi: "A Chiesa consiglio di restare a Firenze per indossare la fascia di capitano" -
News
Firenze
Chiesa
Nappi
Condividi

Marco Nappi è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Mi piacerebbe vedere un tridente come quello del Liverpool. Per questo ci vorrebbe un altro giocatore veloce, scattante e che attacchi bene la profondità".

Prosegue su Pjaca: "Il suo sarebbe un profilo giusto e importante per i viola, visto che è un giocatore tecnico e con quelle caratteristiche".

E conclude con un pensiero su Federico Chiesa: "Non so cosa vuole realmente lui, però sarebbe una grande soddisfazione vederlo ancora a Firenze con la fascia di capitano".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok