Nappi: "Prevedo tanti gol tra Fiorentina e Genoa. Simeone? Ha soltanto 22 anni, crescerà ancora"

Marco Nappi, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Genoa (in programma domenica prossima), ha parlato a calciomercato.com: “Quella tra Fiorentina e Genoa è tradizionalmente una partita spettacolare e...

Marco Nappi, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Genoa (in programma domenica prossima), ha parlato a calciomercato.com: “Quella tra Fiorentina e Genoa è tradizionalmente una partita spettacolare e ricca di gol. Credo che anche questa volta possa essere così. D’altronde si affronteranno due squadre che proveranno a vincere, seppur per motivi opposti: i viola per rilanciarsi in zona europea, i rossoblu, ai quali sulla carta potrebbe star bene anche un pareggio, con un successo scaverebbero un’importante distanza con le ultime della classe.

Per la Fiorentina io non parlerei di crisi ma soltanto di assestamento. La società ha iniziato un nuovo percorso, importante ed ambizioso, varando una linea verde che sta cominciando a dare i primi frutti. Stefano (Pioli, ndr) sta lavorando davvero molto bene, facendo crescere tanti ragazzi, italiani e non, che da qui in avanti non possono che migliorare. Sul fronte Genoa questa gara sarà invece importante per capire se veramente Ballardini ha definitivamente svoltato con il passato.

Simeone? E’ un giocatore importante che sa far gol, ma anche aiutare la squadra rientrando in difesa e andandosi a cercare palle giocabili anche lontano dall’area. A me personalmente piace molto. È un giocatore completo che, avendo solo 22 anni, può ancora crescere tanto. Avevo detto quest’estate che lo reputavo un grande acquisto e visto ciò che sta facendo non credo di essermi sbagliato. Mercato? I viola credo che sostanzialmente stiano bene così. Più che comprare qualcuno tanto per farlo sarebbe bello che la dirigenza ed il tecnico decidessero magari di puntare su qualche giovane del vivaio”.