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Nappi: "Prandelli non ha la bacchetta magica. Facciamolo lavorare"

Nappi ha parlato del nuovo mister viola, Cesare Prandelli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2021 15:55
Nappi: "Prandelli non ha la bacchetta magica. Facciamolo lavorare" -
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L'ex attaccante della Fiorentina Nappi è intervenuto su TMW Radio e ha parlato dei problemi della squadra viola.

Ecco le sue parole: "Prandelli non ha la bacchetta magica. In questo momento la Fiorentina va costruita per il futuro. Ma se continui a cambiare tecnici, non farai mai il salto di qualità. Si parla già di allenatori per il prossimo campionato ed e è una cosa sbagliatissima. Occorre dare fiducia ad un mister e costruire la squadra sulle sue indicazioni. Sento di parlare Sarri e Gattuso però conosciamo anche il valore di Prandelli e perchè non dargli fiducia e seguirlo, facendolo lavorare dall’inizio".

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