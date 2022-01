Queste le parole dell’ex giocatore viola Marco Nappi ai microfoni di TMW Radio: “La Fiorentina può arrivare in Europa? Perché no? Trentacinque punti sono tanti. Non vedo però la costanza della squadra che può arrivare a centrare obiettivi importanti, ci vorrebbe qualcosa in più nella fase difensiva”.

