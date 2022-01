Dalla Spagna, l’Atletico Madrid vuole solo giocatori della Fiorentina, adesso occhi su Odriozola

Alvaro Odriozola continua a crescere partita dopo partita tra le fila della Fiorentina, tanto da aver definitivamente superato la concorrenza di Venuti sulla corsia destra. Nonostante le sue prestazioni abbiano convinto gli addetti ai lavori, lo spagnolo avrebbe dichiarato in più di un’occasione di voler far ritorno in Liga al termine della stagione corrente, ecco perchè potrebbe essere protagonista del calciomercato in uscita della Fiorentina.

La destinazione finale del classe ’95 potrebbe tuttavia non essere il Real Madrid, club attualmente proprietario del suo cartellino che non sembra però intenzionato a puntare su di lui, bensì l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da fichajes.net, i Colchoneros avrebbero infatti messo nel mirino proprio il terzino in prestito alla Viola per sopperire all’addio di Kieran Trippier, accasatosi al Newcastle: l’assalto, tuttavia, potrebbe concretizzarsi solo nel calciomercato estivo.

