Ivan: “Da fiorentino non potevo dire no alla Fiorentina. Vincemmo grazie ad un grande tecnico come Cavasin”

L’ex portiere viola è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Sono fiorentino, un’offerta dal club viola nova mai rifiutata. Ricordo una stagione sofferta e difficile. Non furono tutte rose e fiori. Fu dura assemblare 8na rosa completamente nuova. Cavasin ebbe dei meriti incredibili. Record d’imbattibilità (753 minuti, ndr)? Sono contento di averlo strappato a Francesco Toldo. Partita più difficile? Devo dire che il Savona ci fece soffrire sia in casa che fuori. Avevano un grande attaccante come Marco Nappi”.