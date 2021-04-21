Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"
Bortolo Mutti parla della lotta salvezza ai microfoni di TMW Radio
Bortolo Mutti, ex centravanti italiano ed adesso allenatore, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per commentare la lotta salvezza dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole:
"C'è il Cagliari che ha preso tre punti in maniera insperata, il Torino è in grande ripresa ma deve stare attento e non mollare niente, ci sono dentro però anche Benevento, Spezia e Genoa. La Fiorentina? No, dopo la vittoria di Verona hanno dato una bella scossa. Sono tre punti importanti a livello psicologico, il Verona non è una squadra per niente morbida"
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