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Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"

Bortolo Mutti parla della lotta salvezza ai microfoni di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2021 21:03
Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Bortolo Mutti, ex centravanti italiano ed adesso allenatore, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per commentare la lotta salvezza dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole:

"C'è il Cagliari che ha preso tre punti in maniera insperata, il Torino è in grande ripresa ma deve stare attento e non mollare niente, ci sono dentro però anche Benevento, Spezia e Genoa. La Fiorentina? No, dopo la vittoria di Verona hanno dato una bella scossa. Sono tre punti importanti a livello psicologico, il Verona non è una squadra per niente morbida"

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