Notizie Salvezza Fiorentina

Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito
10 maggio 2026 17:40
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Di Gennaro: “Fiorentina più forte nella lotta salvezza. Conference? I viola possono vincerla”
18 febbraio 2026 16:02
Galbiati: "La Fiorentina non parte battuta ma il Como gioca bene a calcio. Domenica ce la siamo cercata".
12 febbraio 2026 13:11
Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione
11 febbraio 2026 22:57
Cois rassicura l’ambiente viola: “La Fiorentina uscirà presto dalla zona retrocessione”
22 gennaio 2026 17:51
Calamai: "Tanti segnali che ci fanno capire che c'è una risalita, la Fiorentina meritava di vincere"
04 gennaio 2026 17:56
Fiorentina, serve un miracolo: solo una squadra si è salvata senza vittorie dopo 12 giornate
22 novembre 2025 23:53
Il Verona si salva meritatamente, nessun miracolo, ma gioco e mercato intelligente
20 maggio 2024 21:33
Altro miracolo targato Pantaleo Corvino, il Lecce raggiunge la matematica salvezza
11 maggio 2024 23:43
Comunque vada sarà un Success, l'attaccante nigeriano inchioda il Napoli al 92mo
06 maggio 2024 23:10
Gilardino conquista la salvezza col Genoa, Gudmundsson ancora grande protagonista
29 aprile 2024 23:04
Corriere Fiorentino, Viola obbligati a vincere per evitare le zone basse della classifica
27 febbraio 2023 10:08
Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca. Ci giochiamo la vita, il contatto leggero lo devi rivedere"
09 maggio 2021 22:18
Serie A, il Cagliari vince e si porta a -5 dalla Fiorentina. Pari tra Benevento e Genoa, punti anche per Torino e Spezia
21 aprile 2021 23:03
Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"
21 aprile 2021 21:03
Classifica aggiornata, la Fiorentina raggiunge quota 33 punti e si porta a +8 dal Cagliari. Scavalcate Genoa e Spezia
20 aprile 2021 23:12
Classifica, Fiorentina 14° a pari merito con il Benevento. Solo 5 punti di distanza dalla zona retrocessione
03 marzo 2021 23:12
Pezzella: "Bella vittoria di gruppo. Complimenti a tutti"
20 luglio 2020 00:08
Basile: "Iachini va ringraziato ha trasmesso l'umilità della provinciale"
19 luglio 2020 23:23
La Fiorentina è salva con quattro giornate in anticipo. Retrocede la Spal
19 luglio 2020 22:52
Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...
31 marzo 2018 12:18
Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."
29 marzo 2018 13:36
Cataldi: "Sfido chiunque a giocare in un contesto del genere. La morte di Davide è stato uno shock per tutti..."
12 marzo 2018 13:38
Bortoluzzi: "Salvezza? Non montiamoci la testa per una gara"
30 aprile 2017 17:34
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