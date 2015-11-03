Labaro Viola

Notizie Salvezza Fiorentina

Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito

10 maggio 2026 17:40

Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 febbraio 2026 22:04

Di Gennaro: “Fiorentina più forte nella lotta salvezza. Conference? I viola possono vincerla”

18 febbraio 2026 16:02

Galbiati: "La Fiorentina non parte battuta ma il Como gioca bene a calcio. Domenica ce la siamo cercata".

12 febbraio 2026 13:11

Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione

11 febbraio 2026 22:57

Cois rassicura l’ambiente viola: “La Fiorentina uscirà presto dalla zona retrocessione”

22 gennaio 2026 17:51

Calamai: "Tanti segnali che ci fanno capire che c'è una risalita, la Fiorentina meritava di vincere"

04 gennaio 2026 17:56

Fiorentina, serve un miracolo: solo una squadra si è salvata senza vittorie dopo 12 giornate

22 novembre 2025 23:53

Il Verona si salva meritatamente, nessun miracolo, ma gioco e mercato intelligente

20 maggio 2024 21:33

Altro miracolo targato Pantaleo Corvino, il Lecce raggiunge la matematica salvezza

11 maggio 2024 23:43

Comunque vada sarà un Success, l'attaccante nigeriano inchioda il Napoli al 92mo

06 maggio 2024 23:10

Gilardino conquista la salvezza col Genoa, Gudmundsson ancora grande protagonista

29 aprile 2024 23:04

Corriere Fiorentino, Viola obbligati a vincere per evitare le zone basse della classifica

27 febbraio 2023 10:08

Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca. Ci giochiamo la vita, il contatto leggero lo devi rivedere"

09 maggio 2021 22:18

Serie A, il Cagliari vince e si porta a -5 dalla Fiorentina. Pari tra Benevento e Genoa, punti anche per Torino e Spezia

21 aprile 2021 23:03

Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"

21 aprile 2021 21:03

Classifica aggiornata, la Fiorentina raggiunge quota 33 punti e si porta a +8 dal Cagliari. Scavalcate Genoa e Spezia

20 aprile 2021 23:12

Classifica, Fiorentina 14° a pari merito con il Benevento. Solo 5 punti di distanza dalla zona retrocessione

03 marzo 2021 23:12

Pezzella: "Bella vittoria di gruppo. Complimenti a tutti"

20 luglio 2020 00:08

Basile: "Iachini va ringraziato ha trasmesso l'umilità della provinciale"

19 luglio 2020 23:23

La Fiorentina è salva con quattro giornate in anticipo. Retrocede la Spal

19 luglio 2020 22:52

Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...

31 marzo 2018 12:18

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

Cataldi: "Sfido chiunque a giocare in un contesto del genere. La morte di Davide è stato uno shock per tutti..."

12 marzo 2018 13:38

Bortoluzzi: "Salvezza? Non montiamoci la testa per una gara"

30 aprile 2017 17:34

Archivio

Esplora l'archivio di Salvezza

Sett. 19 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 47
Sett. 21 Sett. 19 Sett. 18
Sett. 9
Sett. 18 Sett. 16 Sett. 9
Sett. 29
Sett. 13 Sett. 11
Sett. 17